Prix de ZooKeeper (ZOO)
+1.78%
+4.89%
+11.13%
+11.13%
Le prix en temps réel de ZooKeeper (ZOO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ZOO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ZOO est $ 0.39793, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.
En termes de performance à court terme, ZOO a évolué de +1.78% au cours de la dernière heure, +4.89% sur 24 heures et de +11.13% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de ZooKeeper est de $ 325.22K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZOO est de 470.68M, avec une offre totale de 485769338.4215991. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 335.65K.
Aujourd'hui, la variation du prix de ZooKeeper en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de ZooKeeper en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de ZooKeeper en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de ZooKeeper en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+4.89%
|30 jours
|$ 0
|+3.52%
|60 jours
|$ 0
|-13.64%
|90 jours
|$ 0
|--
Zookeeper will provide a dual farming experience while embracing the popular crypto trend of NFTs. The project will complement another existing Wanchain Dapp: Wanswap (www.wanswap.finance); thus greatly augmenting liquidity. However, Zookeeper will have its own utility token ($ZOO) distributed as farming rewards to Wanswap Liquidity Providers (LPs), who stake their WSLP (Wan Swap Liquidity Provider tokens).
All this makes ZooKeeper a unique gamified yield farming Dapp with profit potential and gaming fun.
Features : DUALFARMING In Zookeeper, the notion of dual farming is introduced which allows the user to farm zoo tokens and wasp tokens (on selected pools) due to the partnership with WanSwap. OPTIONAL LOCK FARMING ZooKeeper offers users the possibility of increasing yield farming rewards by using the optional lock period function available for each pool. The longer the period chosen, the more rewards will be given. ATTACH NFT BOOST CARDS Extra NFT boost cards are available on ZooKeeper. This unique ability in the crypto market will allow each user to both reduce the locktime and increase rewards. NFT TRADING All NFTs have a possibility to be used or sold in the market section. Selling NFT’s can be done in several cryptocurrencies available on ZooKeeper. GOVERNANCE ZooKeeper Community will have access to a voting system that will be reviewed by the ZooKeeper team before implementation. BURN MECHANIC ZooKeeper has integrated different burning mechanics on its platform to reduce the max supply of ZOO Token.
Combien vaudra ZooKeeper (ZOO) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs ZooKeeper (ZOO) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour ZooKeeper.
Consultez la prévision de prix de ZooKeeper maintenant !
Comprendre la tokenomics de ZooKeeper (ZOO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ZOO !
