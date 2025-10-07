Informations sur le prix de Zoo (ZOO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +1.24% Changement de prix (1J) -5.25% Variation du prix (7 j) +14.45% Variation du prix (7 j) +14.45%

Le prix en temps réel de Zoo (ZOO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ZOO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ZOO est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ZOO a évolué de +1.24% au cours de la dernière heure, -5.25% sur 24 heures et de +14.45% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Zoo (ZOO)

Capitalisation boursière $ 56.37K$ 56.37K $ 56.37K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 56.37K$ 56.37K $ 56.37K Offre en circulation 264.08B 264.08B 264.08B Offre totale 264,084,737,391.0 264,084,737,391.0 264,084,737,391.0

La capitalisation boursière actuelle de Zoo est de $ 56.37K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZOO est de 264.08B, avec une offre totale de 264084737391.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 56.37K.