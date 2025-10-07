Informations sur le prix de ZoidPay (ZPAY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00157246 $ 0.00157246 $ 0.00157246 Bas 24 h $ 0.00176767 $ 0.00176767 $ 0.00176767 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00157246$ 0.00157246 $ 0.00157246 Haut 24 h $ 0.00176767$ 0.00176767 $ 0.00176767 Sommet historique $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Prix le plus bas $ 0.00057157$ 0.00057157 $ 0.00057157 Variation du prix (1 h) -0.04% Changement de prix (1J) -1.90% Variation du prix (7 j) +67.02% Variation du prix (7 j) +67.02%

Le prix en temps réel de ZoidPay (ZPAY) est de $0.001696. Au cours des dernières 24 heures, ZPAY a évolué entre un minimum de $ 0.00157246 et un maximum de $ 0.00176767, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ZPAY est $ 1.79, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00057157.

En termes de performance à court terme, ZPAY a évolué de -0.04% au cours de la dernière heure, -1.90% sur 24 heures et de +67.02% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ZoidPay (ZPAY)

Capitalisation boursière $ 664.38K$ 664.38K $ 664.38K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Offre en circulation 392.00M 392.00M 392.00M Offre totale 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de ZoidPay est de $ 664.38K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZPAY est de 392.00M, avec une offre totale de 700000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.19M.