Informations sur le prix de ZeroSwap (ZEE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00048024 $ 0.00048024 $ 0.00048024 Bas 24 h $ 0.00050003 $ 0.00050003 $ 0.00050003 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00048024$ 0.00048024 $ 0.00048024 Haut 24 h $ 0.00050003$ 0.00050003 $ 0.00050003 Sommet historique $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Prix le plus bas $ 0.00041222$ 0.00041222 $ 0.00041222 Variation du prix (1 h) -3.02% Changement de prix (1J) -1.83% Variation du prix (7 j) -23.17% Variation du prix (7 j) -23.17%

Le prix en temps réel de ZeroSwap (ZEE) est de $0.0004812. Au cours des dernières 24 heures, ZEE a évolué entre un minimum de $ 0.00048024 et un maximum de $ 0.00050003, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ZEE est $ 3.24, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00041222.

En termes de performance à court terme, ZEE a évolué de -3.02% au cours de la dernière heure, -1.83% sur 24 heures et de -23.17% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ZeroSwap (ZEE)

Capitalisation boursière $ 35.74K$ 35.74K $ 35.74K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 48.12K$ 48.12K $ 48.12K Offre en circulation 74.27M 74.27M 74.27M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de ZeroSwap est de $ 35.74K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZEE est de 74.27M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 48.12K.