Informations sur Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD)

Zephyr Stable Dollar is a private stable coin, pegged to USD. It is overcollateralized and backed by Zephyr ($ZEPH). It is a private native asset on the Zephyr Protocol Blockchain. Users can mint, redeem and transfer $ZSD within the protocol without needing to interact with any centralized entity.

Site officiel : https://www.zephyrprotocol.com/ Livre blanc : https://www.zephyrprotocol.com/s/Zephyr_Whitepaper_v1.pdf