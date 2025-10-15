Informations sur le prix de Zen AI (ZENAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0, Haut 24 h $ 0, Sommet historique $ 0.00415367, Prix le plus bas $ 0, Variation du prix (1 h) +0.08%, Changement de prix (1J) +1.13%, Variation du prix (7 j) -17.22%

Le prix en temps réel de Zen AI (ZENAI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ZENAI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ZENAI est $ 0.00415367, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ZENAI a évolué de +0.08% au cours de la dernière heure, +1.13% sur 24 heures et de -17.22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Zen AI (ZENAI)

Capitalisation boursière $ 59.49K, Volume (24 h) --, Capitalisation boursière entièrement diluée $ 59.49K, Offre en circulation 997.73M, Offre totale 997,731,291.141123

La capitalisation boursière actuelle de Zen AI est de $ 59.49K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZENAI est de 997.73M, avec une offre totale de 997731291.141123. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 59.49K.