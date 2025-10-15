Informations sur le prix de YUUKI (YUUKI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00210112 $ 0.00210112 $ 0.00210112 Bas 24 h $ 0.00229353 $ 0.00229353 $ 0.00229353 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00210112$ 0.00210112 $ 0.00210112 Haut 24 h $ 0.00229353$ 0.00229353 $ 0.00229353 Sommet historique $ 0.03770389$ 0.03770389 $ 0.03770389 Prix le plus bas $ 0.00200425$ 0.00200425 $ 0.00200425 Variation du prix (1 h) +3.49% Changement de prix (1J) -1.55% Variation du prix (7 j) -30.70% Variation du prix (7 j) -30.70%

Le prix en temps réel de YUUKI (YUUKI) est de $0.00219681. Au cours des dernières 24 heures, YUUKI a évolué entre un minimum de $ 0.00210112 et un maximum de $ 0.00229353, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YUUKI est $ 0.03770389, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00200425.

En termes de performance à court terme, YUUKI a évolué de +3.49% au cours de la dernière heure, -1.55% sur 24 heures et de -30.70% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour YUUKI (YUUKI)

Capitalisation boursière $ 46.13K$ 46.13K $ 46.13K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 46.13K$ 46.13K $ 46.13K Offre en circulation 21.00M 21.00M 21.00M Offre totale 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de YUUKI est de $ 46.13K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YUUKI est de 21.00M, avec une offre totale de 21000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 46.13K.