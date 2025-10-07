Informations sur le prix de YouSim (YOUSIM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.03252812$ 0.03252812 $ 0.03252812 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.25% Changement de prix (1J) +9.99% Variation du prix (7 j) +10.69% Variation du prix (7 j) +10.69%

Le prix en temps réel de YouSim (YOUSIM) est de --. Au cours des dernières 24 heures, YOUSIM a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YOUSIM est $ 0.03252812, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, YOUSIM a évolué de -0.25% au cours de la dernière heure, +9.99% sur 24 heures et de +10.69% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour YouSim (YOUSIM)

Capitalisation boursière $ 611.72K$ 611.72K $ 611.72K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 611.72K$ 611.72K $ 611.72K Offre en circulation 999.95M 999.95M 999.95M Offre totale 999,947,662.634801 999,947,662.634801 999,947,662.634801

La capitalisation boursière actuelle de YouSim est de $ 611.72K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YOUSIM est de 999.95M, avec une offre totale de 999947662.634801. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 611.72K.