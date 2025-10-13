Informations sur le prix de Yourself (YOURSELF) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00146841$ 0.00146841 $ 0.00146841 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +2.92% Changement de prix (1J) +33.11% Variation du prix (7 j) -15.28% Variation du prix (7 j) -15.28%

Le prix en temps réel de Yourself (YOURSELF) est de --. Au cours des dernières 24 heures, YOURSELF a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YOURSELF est $ 0.00146841, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, YOURSELF a évolué de +2.92% au cours de la dernière heure, +33.11% sur 24 heures et de -15.28% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Yourself (YOURSELF)

Capitalisation boursière $ 684.29K$ 684.29K $ 684.29K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 684.29K$ 684.29K $ 684.29K Offre en circulation 999.45M 999.45M 999.45M Offre totale 999,446,732.9131198 999,446,732.9131198 999,446,732.9131198

La capitalisation boursière actuelle de Yourself est de $ 684.29K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YOURSELF est de 999.45M, avec une offre totale de 999446732.9131198. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 684.29K.