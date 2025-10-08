Informations sur le prix de YieldFi yToken (YUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Bas 24 h $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Haut 24 h $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Sommet historique $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Prix le plus bas $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) +0.65% Variation du prix (7 j) +0.46% Variation du prix (7 j) +0.46%

Le prix en temps réel de YieldFi yToken (YUSD) est de $1.12. Au cours des dernières 24 heures, YUSD a évolué entre un minimum de $ 1.12 et un maximum de $ 1.13, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YUSD est $ 1.19, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.008.

En termes de performance à court terme, YUSD a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, +0.65% sur 24 heures et de +0.46% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour YieldFi yToken (YUSD)

Capitalisation boursière $ 206.66M$ 206.66M $ 206.66M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 206.66M$ 206.66M $ 206.66M Offre en circulation 183.86M 183.86M 183.86M Offre totale 183,860,410.4697567 183,860,410.4697567 183,860,410.4697567

La capitalisation boursière actuelle de YieldFi yToken est de $ 206.66M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YUSD est de 183.86M, avec une offre totale de 183860410.4697567. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 206.66M.