Le prix en temps réel de YieldFi yToken est aujourd'hui de 1.12 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de YUSD à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix YUSD facilement sur MEXC maintenant.

Prix de YieldFi yToken (YUSD)

Prix en temps réel : 1 YUSD à USD

$1.12
+0.60%1D
Graphique du prix de YieldFi yToken (YUSD) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 10:39:26 (UTC+8)

Informations sur le prix de YieldFi yToken (YUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 1.12
Bas 24 h
$ 1.13
Haut 24 h

$ 1.12
$ 1.13
$ 1.19
$ 1.008
+0.01%

+0.65%

+0.46%

+0.46%

Le prix en temps réel de YieldFi yToken (YUSD) est de $1.12. Au cours des dernières 24 heures, YUSD a évolué entre un minimum de $ 1.12 et un maximum de $ 1.13, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YUSD est $ 1.19, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.008.

En termes de performance à court terme, YUSD a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, +0.65% sur 24 heures et de +0.46% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour YieldFi yToken (YUSD)

$ 206.66M
--
$ 206.66M
183.86M
183,860,410.4697567
La capitalisation boursière actuelle de YieldFi yToken est de $ 206.66M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YUSD est de 183.86M, avec une offre totale de 183860410.4697567. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 206.66M.

Historique du prix de YieldFi yToken (YUSD) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de YieldFi yToken en USD était de $ +0.00722424.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de YieldFi yToken en USD était de $ +0.0134148000.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de YieldFi yToken en USD était de $ +0.0180836320.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de YieldFi yToken en USD était de $ +0.0214459701249795.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00722424+0.65%
30 jours$ +0.0134148000+1.20%
60 jours$ +0.0180836320+1.61%
90 jours$ +0.0214459701249795+1.95%

Qu'est-ce que YieldFi yToken (YUSD)

YieldFi is revolutionising decentralised finance with its comprehensive, cross-chain asset management platform. Delivering ~25% real yield on stablecoins like USDT and USDC, it offers a high-performance alternative to traditional investment options. With a proven track record of less than 1% drawdown over five years, YieldFi combines stability with high returns.

Key Features: Exceptional Yields on Stablecoins - Earn High APY on USDT, USDC, and DAI (Current APY ≈ 25%)

Your Personal Asset Manager: Diversify your capital with our systematic delta-neutral strategies across the centralized and decentralized finance platforms (CEXs and DEXs) universe to guarantee uncorrelated and consistent APY.

No Lock-In: Withdraw your assets anytime (or swap via DEXes) Minimal Risk Exposure: Rigorous backtesting of strategies by a team of quants and experts over the last 3 years, with a maximum drawdown <1%, ensuring stable and reliable returns.

Incentivized Ecosystem: Earn daily rewards while participating in DeFi opportunities such as AMM, Lending & Borrowing, CDPs, Perps, L2 Farming, Re-staking, and more

Cross-Chain Support: Works seamlessly across both EVM and non-EVM ecosystems.

Ressource de YieldFi yToken (YUSD)

Prévision de prix de YieldFi yToken (USD)

Combien vaudra YieldFi yToken (YUSD) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs YieldFi yToken (YUSD) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour YieldFi yToken.

YUSD en devises locales

Tokenomics de YieldFi yToken (YUSD)

Comprendre la tokenomics de YieldFi yToken (YUSD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token YUSD !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur YieldFi yToken (YUSD)

Combien vaut YieldFi yToken (YUSD) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de YUSD en USD est de 1.12 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de YUSD à USD ?
Le prix actuel de YUSD en USD est $ 1.12. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de YieldFi yToken ?
La capitalisation boursière de YUSD est de $ 206.66M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de YUSD ?
L'offre en circulation de YUSD est de 183.86M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de YUSD ?
YUSD a atteint un prix ATH de 1.19 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de YUSD ?
YUSD a vu un prix ATL de 1.008 USD.
Quel est le volume de trading de YUSD ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour YUSD est de -- USD.
Est-ce que YUSD va augmenter cette année ?
YUSD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de YUSD pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur YieldFi yToken (YUSD)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

