Informations sur le prix de Yield Protocol (YIELD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00062099 $ 0.00062099 $ 0.00062099 Bas 24 h $ 0.00063491 $ 0.00063491 $ 0.00063491 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00062099$ 0.00062099 $ 0.00062099 Haut 24 h $ 0.00063491$ 0.00063491 $ 0.00063491 Sommet historique $ 0.547757$ 0.547757 $ 0.547757 Prix le plus bas $ 0.00007987$ 0.00007987 $ 0.00007987 Variation du prix (1 h) +0.48% Changement de prix (1J) +0.48% Variation du prix (7 j) -6.90% Variation du prix (7 j) -6.90%

Le prix en temps réel de Yield Protocol (YIELD) est de $0.00063188. Au cours des dernières 24 heures, YIELD a évolué entre un minimum de $ 0.00062099 et un maximum de $ 0.00063491, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YIELD est $ 0.547757, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00007987.

En termes de performance à court terme, YIELD a évolué de +0.48% au cours de la dernière heure, +0.48% sur 24 heures et de -6.90% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Yield Protocol (YIELD)

Capitalisation boursière $ 45.24K$ 45.24K $ 45.24K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 89.06K$ 89.06K $ 89.06K Offre en circulation 71.45M 71.45M 71.45M Offre totale 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238

La capitalisation boursière actuelle de Yield Protocol est de $ 45.24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YIELD est de 71.45M, avec une offre totale de 140661635.5775238. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 89.06K.