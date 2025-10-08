Informations sur le prix de Yield Optimizer USD (YOUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 Bas 24 h $ 1.04 $ 1.04 $ 1.04 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Haut 24 h $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 Sommet historique $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 Prix le plus bas $ 0.85688$ 0.85688 $ 0.85688 Variation du prix (1 h) 0.00% Changement de prix (1J) +0.07% Variation du prix (7 j) +0.22% Variation du prix (7 j) +0.22%

Le prix en temps réel de Yield Optimizer USD (YOUSD) est de $1.04. Au cours des dernières 24 heures, YOUSD a évolué entre un minimum de $ 1.039 et un maximum de $ 1.04, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YOUSD est $ 1.04, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.85688.

En termes de performance à court terme, YOUSD a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, +0.07% sur 24 heures et de +0.22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Yield Optimizer USD (YOUSD)

Capitalisation boursière $ 25.75M$ 25.75M $ 25.75M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 25.75M$ 25.75M $ 25.75M Offre en circulation 24.76M 24.76M 24.76M Offre totale 24,762,697.08388 24,762,697.08388 24,762,697.08388

La capitalisation boursière actuelle de Yield Optimizer USD est de $ 25.75M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YOUSD est de 24.76M, avec une offre totale de 24762697.08388. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 25.75M.