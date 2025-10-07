Informations sur le prix de Yelay (YLAY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00641311 $ 0.00641311 $ 0.00641311 Bas 24 h $ 0.00653628 $ 0.00653628 $ 0.00653628 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00641311$ 0.00641311 $ 0.00641311 Haut 24 h $ 0.00653628$ 0.00653628 $ 0.00653628 Sommet historique $ 0.03935448$ 0.03935448 $ 0.03935448 Prix le plus bas $ 0.00619085$ 0.00619085 $ 0.00619085 Variation du prix (1 h) +0.46% Changement de prix (1J) +0.75% Variation du prix (7 j) +3.39% Variation du prix (7 j) +3.39%

Le prix en temps réel de Yelay (YLAY) est de $0.00650745. Au cours des dernières 24 heures, YLAY a évolué entre un minimum de $ 0.00641311 et un maximum de $ 0.00653628, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YLAY est $ 0.03935448, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00619085.

En termes de performance à court terme, YLAY a évolué de +0.46% au cours de la dernière heure, +0.75% sur 24 heures et de +3.39% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Yelay (YLAY)

Capitalisation boursière $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.54M$ 6.54M $ 6.54M Offre en circulation 693.51M 693.51M 693.51M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Yelay est de $ 4.53M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YLAY est de 693.51M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.54M.