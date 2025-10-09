Informations sur le prix de YAKUZAI (VYBE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00004704 $ 0.00004704 $ 0.00004704 Bas 24 h $ 0.00004905 $ 0.00004905 $ 0.00004905 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00004704$ 0.00004704 $ 0.00004704 Haut 24 h $ 0.00004905$ 0.00004905 $ 0.00004905 Sommet historique $ 0.00010462$ 0.00010462 $ 0.00010462 Prix le plus bas $ 0.00004522$ 0.00004522 $ 0.00004522 Variation du prix (1 h) +0.38% Changement de prix (1J) +3.79% Variation du prix (7 j) +0.67% Variation du prix (7 j) +0.67%

Le prix en temps réel de YAKUZAI (VYBE) est de $0.00004882. Au cours des dernières 24 heures, VYBE a évolué entre un minimum de $ 0.00004704 et un maximum de $ 0.00004905, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VYBE est $ 0.00010462, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00004522.

En termes de performance à court terme, VYBE a évolué de +0.38% au cours de la dernière heure, +3.79% sur 24 heures et de +0.67% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour YAKUZAI (VYBE)

Capitalisation boursière $ 48.83K$ 48.83K $ 48.83K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 48.83K$ 48.83K $ 48.83K Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811

La capitalisation boursière actuelle de YAKUZAI est de $ 48.83K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VYBE est de 1000.00M, avec une offre totale de 999998487.6229811. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 48.83K.