Informations sur le prix de XVGAVA (XVGAVA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00000557 Haut 24 h $ 0.00000603 Sommet historique $ 0.00000914 Prix le plus bas $ 0.00000515 Variation du prix (1 h) +0.18% Changement de prix (1J) -0.11% Variation du prix (7 j) -21.61%

Le prix en temps réel de XVGAVA (XVGAVA) est de $0.00000561. Au cours des dernières 24 heures, XVGAVA a évolué entre un minimum de $ 0.00000557 et un maximum de $ 0.00000603, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XVGAVA est $ 0.00000914, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000515.

En termes de performance à court terme, XVGAVA a évolué de +0.18% au cours de la dernière heure, -0.11% sur 24 heures et de -21.61% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour XVGAVA (XVGAVA)

Capitalisation boursière $ 55.89K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 55.89K Offre en circulation 10.00B Offre totale 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de XVGAVA est de $ 55.89K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XVGAVA est de 10.00B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 55.89K.