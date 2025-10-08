Informations sur le prix de Xpanse (HZN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00211209 $ 0.00211209 $ 0.00211209 Bas 24 h $ 0.0025217 $ 0.0025217 $ 0.0025217 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00211209$ 0.00211209 $ 0.00211209 Haut 24 h $ 0.0025217$ 0.0025217 $ 0.0025217 Sommet historique $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 Prix le plus bas $ 0.00168822$ 0.00168822 $ 0.00168822 Variation du prix (1 h) +0.74% Changement de prix (1J) +17.39% Variation du prix (7 j) +11.08% Variation du prix (7 j) +11.08%

Le prix en temps réel de Xpanse (HZN) est de $0.00250668. Au cours des dernières 24 heures, HZN a évolué entre un minimum de $ 0.00211209 et un maximum de $ 0.0025217, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HZN est $ 1.62, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00168822.

En termes de performance à court terme, HZN a évolué de +0.74% au cours de la dernière heure, +17.39% sur 24 heures et de +11.08% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Xpanse (HZN)

Capitalisation boursière $ 477.23K$ 477.23K $ 477.23K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 649.39K$ 649.39K $ 649.39K Offre en circulation 190.08M 190.08M 190.08M Offre totale 258,646,136.4738498 258,646,136.4738498 258,646,136.4738498

La capitalisation boursière actuelle de Xpanse est de $ 477.23K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HZN est de 190.08M, avec une offre totale de 258646136.4738498. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 649.39K.