Informations sur le prix de XiaoBai (XIAOBAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.08% Changement de prix (1J) +0.05% Variation du prix (7 j) -59.02% Variation du prix (7 j) -59.02%

Le prix en temps réel de XiaoBai (XIAOBAI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, XIAOBAI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XIAOBAI est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, XIAOBAI a évolué de -1.08% au cours de la dernière heure, +0.05% sur 24 heures et de -59.02% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour XiaoBai (XIAOBAI)

Capitalisation boursière $ 468.85K$ 468.85K $ 468.85K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 468.85K$ 468.85K $ 468.85K Offre en circulation 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Offre totale 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

La capitalisation boursière actuelle de XiaoBai est de $ 468.85K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XIAOBAI est de 1,000.00T, avec une offre totale de 1.0e+15. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 468.85K.