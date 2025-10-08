Informations sur le prix de XDOGE (XDOGE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.18% Changement de prix (1J) -4.00% Variation du prix (7 j) +11.14% Variation du prix (7 j) +11.14%

Le prix en temps réel de XDOGE (XDOGE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, XDOGE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XDOGE est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, XDOGE a évolué de +0.18% au cours de la dernière heure, -4.00% sur 24 heures et de +11.14% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour XDOGE (XDOGE)

Capitalisation boursière $ 40.11K$ 40.11K $ 40.11K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 40.11K$ 40.11K $ 40.11K Offre en circulation 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Offre totale 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

La capitalisation boursière actuelle de XDOGE est de $ 40.11K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XDOGE est de 420,000.00T, avec une offre totale de 4.2e+17. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 40.11K.