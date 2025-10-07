Informations sur le prix de XBT (XBT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00140859 $ 0.00140859 $ 0.00140859 Bas 24 h $ 0.00202636 $ 0.00202636 $ 0.00202636 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00140859$ 0.00140859 $ 0.00140859 Haut 24 h $ 0.00202636$ 0.00202636 $ 0.00202636 Sommet historique $ 0.03015309$ 0.03015309 $ 0.03015309 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +4.51% Changement de prix (1J) +13.75% Variation du prix (7 j) -41.95% Variation du prix (7 j) -41.95%

Le prix en temps réel de XBT (XBT) est de $0.00166904. Au cours des dernières 24 heures, XBT a évolué entre un minimum de $ 0.00140859 et un maximum de $ 0.00202636, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XBT est $ 0.03015309, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, XBT a évolué de +4.51% au cours de la dernière heure, +13.75% sur 24 heures et de -41.95% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour XBT (XBT)

Capitalisation boursière $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Offre en circulation 999.73M 999.73M 999.73M Offre totale 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

La capitalisation boursière actuelle de XBT est de $ 1.67M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XBT est de 999.73M, avec une offre totale de 999729758.48. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.67M.