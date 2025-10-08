Informations sur le prix de Wrapped RBNT (WRBNT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00809775 $ 0.00809775 $ 0.00809775 Bas 24 h $ 0.00883665 $ 0.00883665 $ 0.00883665 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00809775$ 0.00809775 $ 0.00809775 Haut 24 h $ 0.00883665$ 0.00883665 $ 0.00883665 Sommet historique $ 0.03076976$ 0.03076976 $ 0.03076976 Prix le plus bas $ 0.00801698$ 0.00801698 $ 0.00801698 Variation du prix (1 h) +3.03% Changement de prix (1J) +2.80% Variation du prix (7 j) -9.90% Variation du prix (7 j) -9.90%

Le prix en temps réel de Wrapped RBNT (WRBNT) est de $0.0084018. Au cours des dernières 24 heures, WRBNT a évolué entre un minimum de $ 0.00809775 et un maximum de $ 0.00883665, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WRBNT est $ 0.03076976, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00801698.

En termes de performance à court terme, WRBNT a évolué de +3.03% au cours de la dernière heure, +2.80% sur 24 heures et de -9.90% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped RBNT (WRBNT)

Capitalisation boursière $ 8.05M$ 8.05M $ 8.05M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 14.70M$ 14.70M $ 14.70M Offre en circulation 964.60M 964.60M 964.60M Offre totale 1,762,392,660.575025 1,762,392,660.575025 1,762,392,660.575025

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped RBNT est de $ 8.05M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WRBNT est de 964.60M, avec une offre totale de 1762392660.575025. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.70M.