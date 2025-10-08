Informations sur le prix de Womo (WM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.537468 $ 0.537468 $ 0.537468 Bas 24 h $ 0.694689 $ 0.694689 $ 0.694689 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.537468$ 0.537468 $ 0.537468 Haut 24 h $ 0.694689$ 0.694689 $ 0.694689 Sommet historique $ 0.694689$ 0.694689 $ 0.694689 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -7.37% Changement de prix (1J) -16.80% Variation du prix (7 j) +0.08% Variation du prix (7 j) +0.08%

Le prix en temps réel de Womo (WM) est de $0.54961. Au cours des dernières 24 heures, WM a évolué entre un minimum de $ 0.537468 et un maximum de $ 0.694689, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WM est $ 0.694689, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, WM a évolué de -7.37% au cours de la dernière heure, -16.80% sur 24 heures et de +0.08% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Womo (WM)

Capitalisation boursière $ 579.97K$ 579.97K $ 579.97K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 579.97K$ 579.97K $ 579.97K Offre en circulation 1.00M 1.00M 1.00M Offre totale 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482

La capitalisation boursière actuelle de Womo est de $ 579.97K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WM est de 1.00M, avec une offre totale de 1000077.480174482. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 579.97K.