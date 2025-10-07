Informations sur le prix de Wiz (WIZ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.43% Changement de prix (1J) +3.92% Variation du prix (7 j) +14.98% Variation du prix (7 j) +14.98%

Le prix en temps réel de Wiz (WIZ) est de --. Au cours des dernières 24 heures, WIZ a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WIZ est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, WIZ a évolué de +0.43% au cours de la dernière heure, +3.92% sur 24 heures et de +14.98% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wiz (WIZ)

Capitalisation boursière $ 17.10K$ 17.10K $ 17.10K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 17.10K$ 17.10K $ 17.10K Offre en circulation 999.97M 999.97M 999.97M Offre totale 999,973,852.0 999,973,852.0 999,973,852.0

La capitalisation boursière actuelle de Wiz est de $ 17.10K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WIZ est de 999.97M, avec une offre totale de 999973852.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 17.10K.