Informations sur le prix de WeWay (WWY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.080202$ 0.080202 $ 0.080202 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.07% Changement de prix (1J) +3.28% Variation du prix (7 j) -42.58% Variation du prix (7 j) -42.58%

Le prix en temps réel de WeWay (WWY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, WWY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WWY est $ 0.080202, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, WWY a évolué de +0.07% au cours de la dernière heure, +3.28% sur 24 heures et de -42.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WeWay (WWY)

Capitalisation boursière $ 76.77K$ 76.77K $ 76.77K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 78.82K$ 78.82K $ 78.82K Offre en circulation 6.82B 6.82B 6.82B Offre totale 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

La capitalisation boursière actuelle de WeWay est de $ 76.77K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WWY est de 6.82B, avec une offre totale de 6999999999.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 78.82K.