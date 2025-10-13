Informations sur le prix de Websync (WEBS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Prix le plus bas $ 0.00901109$ 0.00901109 $ 0.00901109 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -9.13% Variation du prix (7 j) -9.13%

Le prix en temps réel de Websync (WEBS) est de $0.00960146. Au cours des dernières 24 heures, WEBS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WEBS est $ 1.49, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00901109.

En termes de performance à court terme, WEBS a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -9.13% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Websync (WEBS)

Capitalisation boursière $ 8.43K$ 8.43K $ 8.43K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K Offre en circulation 878.51K 878.51K 878.51K Offre totale 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Websync est de $ 8.43K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WEBS est de 878.51K, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.60K.