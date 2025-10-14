Informations sur le prix de WAVE (WAV) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.02539264$ 0.02539264 $ 0.02539264 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.62% Changement de prix (1J) +2.20% Variation du prix (7 j) -23.32% Variation du prix (7 j) -23.32%

Le prix en temps réel de WAVE (WAV) est de --. Au cours des dernières 24 heures, WAV a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WAV est $ 0.02539264, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, WAV a évolué de +0.62% au cours de la dernière heure, +2.20% sur 24 heures et de -23.32% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WAVE (WAV)

Capitalisation boursière $ 97.05K$ 97.05K $ 97.05K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 328.46K$ 328.46K $ 328.46K Offre en circulation 295.45M 295.45M 295.45M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

