Informations sur le prix de WaterMinder (WMDR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00259935$ 0.00259935 $ 0.00259935 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.10% Changement de prix (1J) -25.47% Variation du prix (7 j) +12.15% Variation du prix (7 j) +12.15%

Le prix en temps réel de WaterMinder (WMDR) est de --. Au cours des dernières 24 heures, WMDR a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WMDR est $ 0.00259935, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, WMDR a évolué de +0.10% au cours de la dernière heure, -25.47% sur 24 heures et de +12.15% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WaterMinder (WMDR)

Capitalisation boursière $ 322.53K$ 322.53K $ 322.53K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 322.53K$ 322.53K $ 322.53K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,985,202.3344026 999,985,202.3344026 999,985,202.3344026

La capitalisation boursière actuelle de WaterMinder est de $ 322.53K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WMDR est de 999.99M, avec une offre totale de 999985202.3344026. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 322.53K.