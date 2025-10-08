Informations sur le prix de VUSD (VUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.985594 $ 0.985594 $ 0.985594 Bas 24 h $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.985594$ 0.985594 $ 0.985594 Haut 24 h $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Sommet historique $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 Prix le plus bas $ 0.96079$ 0.96079 $ 0.96079 Variation du prix (1 h) +0.09% Changement de prix (1J) -0.37% Variation du prix (7 j) -0.68% Variation du prix (7 j) -0.68%

Le prix en temps réel de VUSD (VUSD) est de $0.995693. Au cours des dernières 24 heures, VUSD a évolué entre un minimum de $ 0.985594 et un maximum de $ 1.004, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VUSD est $ 1.044, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.96079.

En termes de performance à court terme, VUSD a évolué de +0.09% au cours de la dernière heure, -0.37% sur 24 heures et de -0.68% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour VUSD (VUSD)

Capitalisation boursière $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Offre en circulation 1.69M 1.69M 1.69M Offre totale 1,686,912.307355623 1,686,912.307355623 1,686,912.307355623

La capitalisation boursière actuelle de VUSD est de $ 1.68M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VUSD est de 1.69M, avec une offre totale de 1686912.307355623. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.68M.