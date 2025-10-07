Le prix en temps réel de VR1 est aujourd'hui de 0.00001342 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de VR1 à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix VR1 facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de VR1 est aujourd'hui de 0.00001342 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de VR1 à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix VR1 facilement sur MEXC maintenant.

Prix en temps réel : 1 VR1 à USD

--
----
+1.90%1D
Graphique du prix de VR1 (VR1) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 03:19:05 (UTC+8)

Informations sur le prix de VR1 (VR1) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00001297
$ 0.00001297$ 0.00001297
Bas 24 h
$ 0.00001347
$ 0.00001347$ 0.00001347
Haut 24 h

$ 0.00001297
$ 0.00001297$ 0.00001297

$ 0.00001347
$ 0.00001347$ 0.00001347

$ 0.03718439
$ 0.03718439$ 0.03718439

$ 0.00001057
$ 0.00001057$ 0.00001057

+0.08%

+1.91%

+2.35%

+2.35%

Le prix en temps réel de VR1 (VR1) est de $0.00001342. Au cours des dernières 24 heures, VR1 a évolué entre un minimum de $ 0.00001297 et un maximum de $ 0.00001347, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VR1 est $ 0.03718439, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001057.

En termes de performance à court terme, VR1 a évolué de +0.08% au cours de la dernière heure, +1.91% sur 24 heures et de +2.35% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour VR1 (VR1)

$ 8.98K
$ 8.98K$ 8.98K

--
----

$ 13.20K
$ 13.20K$ 13.20K

669.03M
669.03M 669.03M

983,453,779.8665105
983,453,779.8665105 983,453,779.8665105

La capitalisation boursière actuelle de VR1 est de $ 8.98K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VR1 est de 669.03M, avec une offre totale de 983453779.8665105. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.20K.

Historique du prix de VR1 (VR1) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de VR1 en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de VR1 en USD était de $ -0.0000109288.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de VR1 en USD était de $ -0.0000113661.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de VR1 en USD était de $ -0.0011545269602923701.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+1.91%
30 jours$ -0.0000109288-81.43%
60 jours$ -0.0000113661-84.69%
90 jours$ -0.0011545269602923701-98.85%

Qu'est-ce que VR1 (VR1)

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).

Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.

Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.

Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

Ressource de VR1 (VR1)

Prévision de prix de VR1 (USD)

Combien vaudra VR1 (VR1) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs VR1 (VR1) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour VR1.

Consultez la prévision de prix de VR1 maintenant !

VR1 en devises locales

Tokenomics de VR1 (VR1)

Comprendre la tokenomics de VR1 (VR1) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VR1 !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur VR1 (VR1)

Combien vaut VR1 (VR1) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de VR1 en USD est de 0.00001342 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de VR1 à USD ?
Le prix actuel de VR1 en USD est $ 0.00001342. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de VR1 ?
La capitalisation boursière de VR1 est de $ 8.98K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de VR1 ?
L'offre en circulation de VR1 est de 669.03M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de VR1 ?
VR1 a atteint un prix ATH de 0.03718439 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de VR1 ?
VR1 a vu un prix ATL de 0.00001057 USD.
Quel est le volume de trading de VR1 ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour VR1 est de -- USD.
Est-ce que VR1 va augmenter cette année ?
VR1 pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de VR1 pour une analyse plus approfondie.
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.