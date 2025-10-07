Informations sur le prix de VR1 (VR1) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00001297 Haut 24 h $ 0.00001347 Sommet historique $ 0.03718439 Prix le plus bas $ 0.00001057 Variation du prix (1 h) +0.08% Changement de prix (1J) +1.91% Variation du prix (7 j) +2.35%

Le prix en temps réel de VR1 (VR1) est de $0.00001342. Au cours des dernières 24 heures, VR1 a évolué entre un minimum de $ 0.00001297 et un maximum de $ 0.00001347, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VR1 est $ 0.03718439, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001057.

En termes de performance à court terme, VR1 a évolué de +0.08% au cours de la dernière heure, +1.91% sur 24 heures et de +2.35% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour VR1 (VR1)

Capitalisation boursière $ 8.98K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.20K Offre en circulation 669.03M Offre totale 983,453,779.8665105

La capitalisation boursière actuelle de VR1 est de $ 8.98K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VR1 est de 669.03M, avec une offre totale de 983453779.8665105. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.20K.