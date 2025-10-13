Informations sur le prix de Vortex (VORTEX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000119 $ 0.00000119 $ 0.00000119 Bas 24 h $ 0.00000184 $ 0.00000184 $ 0.00000184 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000119$ 0.00000119 $ 0.00000119 Haut 24 h $ 0.00000184$ 0.00000184 $ 0.00000184 Sommet historique $ 0.0003032$ 0.0003032 $ 0.0003032 Prix le plus bas $ 0.00000119$ 0.00000119 $ 0.00000119 Variation du prix (1 h) -1.80% Changement de prix (1J) +3.95% Variation du prix (7 j) -35.27% Variation du prix (7 j) -35.27%

Le prix en temps réel de Vortex (VORTEX) est de $0.00000135. Au cours des dernières 24 heures, VORTEX a évolué entre un minimum de $ 0.00000119 et un maximum de $ 0.00000184, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VORTEX est $ 0.0003032, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000119.

En termes de performance à court terme, VORTEX a évolué de -1.80% au cours de la dernière heure, +3.95% sur 24 heures et de -35.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Vortex (VORTEX)

Capitalisation boursière $ 13.56K$ 13.56K $ 13.56K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.56K$ 13.56K $ 13.56K Offre en circulation 10.00B 10.00B 10.00B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Vortex est de $ 13.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VORTEX est de 10.00B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.56K.