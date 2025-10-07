Informations sur le prix de VOI Network (VOI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01353747$ 0.01353747 $ 0.01353747 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.05% Changement de prix (1J) +0.99% Variation du prix (7 j) -7.09% Variation du prix (7 j) -7.09%

Le prix en temps réel de VOI Network (VOI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, VOI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VOI est $ 0.01353747, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, VOI a évolué de -0.05% au cours de la dernière heure, +0.99% sur 24 heures et de -7.09% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour VOI Network (VOI)

Capitalisation boursière $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.94M$ 6.94M $ 6.94M Offre en circulation 1.96B 1.96B 1.96B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de VOI Network est de $ 1.36M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VOI est de 1.96B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.94M.