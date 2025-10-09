Informations sur le prix de Visual Workflow AI (FLOWAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0000201 $ 0.0000201 $ 0.0000201 Bas 24 h $ 0.000021 $ 0.000021 $ 0.000021 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0000201$ 0.0000201 $ 0.0000201 Haut 24 h $ 0.000021$ 0.000021 $ 0.000021 Sommet historique $ 0.00014895$ 0.00014895 $ 0.00014895 Prix le plus bas $ 0.00001946$ 0.00001946 $ 0.00001946 Variation du prix (1 h) +0.39% Changement de prix (1J) +2.72% Variation du prix (7 j) +2.97% Variation du prix (7 j) +2.97%

Le prix en temps réel de Visual Workflow AI (FLOWAI) est de $0.00002091. Au cours des dernières 24 heures, FLOWAI a évolué entre un minimum de $ 0.0000201 et un maximum de $ 0.000021, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FLOWAI est $ 0.00014895, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001946.

En termes de performance à court terme, FLOWAI a évolué de +0.39% au cours de la dernière heure, +2.72% sur 24 heures et de +2.97% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Visual Workflow AI (FLOWAI)

Capitalisation boursière $ 19.89K$ 19.89K $ 19.89K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 20.69K$ 20.69K $ 20.69K Offre en circulation 951.45M 951.45M 951.45M Offre totale 989,517,876.7503958 989,517,876.7503958 989,517,876.7503958

La capitalisation boursière actuelle de Visual Workflow AI est de $ 19.89K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FLOWAI est de 951.45M, avec une offre totale de 989517876.7503958. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 20.69K.