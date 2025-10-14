Informations sur le prix de Visionaire (VISIONAIRE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00004722 $ 0.00004722 $ 0.00004722 Bas 24 h $ 0.00005197 $ 0.00005197 $ 0.00005197 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00004722$ 0.00004722 $ 0.00004722 Haut 24 h $ 0.00005197$ 0.00005197 $ 0.00005197 Sommet historique $ 0.00007015$ 0.00007015 $ 0.00007015 Prix le plus bas $ 0.00004163$ 0.00004163 $ 0.00004163 Variation du prix (1 h) -1.48% Changement de prix (1J) -0.14% Variation du prix (7 j) -17.47% Variation du prix (7 j) -17.47%

Le prix en temps réel de Visionaire (VISIONAIRE) est de $0.00004766. Au cours des dernières 24 heures, VISIONAIRE a évolué entre un minimum de $ 0.00004722 et un maximum de $ 0.00005197, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VISIONAIRE est $ 0.00007015, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00004163.

En termes de performance à court terme, VISIONAIRE a évolué de -1.48% au cours de la dernière heure, -0.14% sur 24 heures et de -17.47% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Visionaire (VISIONAIRE)

Capitalisation boursière $ 33.59K$ 33.59K $ 33.59K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 47.60K$ 47.60K $ 47.60K Offre en circulation 704.81M 704.81M 704.81M Offre totale 998,729,478.76312 998,729,478.76312 998,729,478.76312

La capitalisation boursière actuelle de Visionaire est de $ 33.59K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VISIONAIRE est de 704.81M, avec une offre totale de 998729478.76312. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 47.60K.