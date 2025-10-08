Informations sur le prix de VIRTUE (VIRTUE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.209091$ 0.209091 $ 0.209091 Prix le plus bas $ 0.02005576$ 0.02005576 $ 0.02005576 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de VIRTUE (VIRTUE) est de $0.02012977. Au cours des dernières 24 heures, VIRTUE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VIRTUE est $ 0.209091, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02005576.

En termes de performance à court terme, VIRTUE a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour VIRTUE (VIRTUE)

Capitalisation boursière $ 16.08K$ 16.08K $ 16.08K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 17.09K$ 17.09K $ 17.09K Offre en circulation 799.00K 799.00K 799.00K Offre totale 849,000.0 849,000.0 849,000.0

La capitalisation boursière actuelle de VIRTUE est de $ 16.08K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VIRTUE est de 799.00K, avec une offre totale de 849000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 17.09K.