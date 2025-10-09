Informations sur le prix de Velar (VELAR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00154485 $ 0.00154485 $ 0.00154485 Bas 24 h $ 0.00162228 $ 0.00162228 $ 0.00162228 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00154485$ 0.00154485 $ 0.00154485 Haut 24 h $ 0.00162228$ 0.00162228 $ 0.00162228 Sommet historique $ 0.380312$ 0.380312 $ 0.380312 Prix le plus bas $ 0.00109863$ 0.00109863 $ 0.00109863 Variation du prix (1 h) -0.19% Changement de prix (1J) -0.23% Variation du prix (7 j) -0.16% Variation du prix (7 j) -0.16%

Le prix en temps réel de Velar (VELAR) est de $0.00156416. Au cours des dernières 24 heures, VELAR a évolué entre un minimum de $ 0.00154485 et un maximum de $ 0.00162228, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VELAR est $ 0.380312, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00109863.

En termes de performance à court terme, VELAR a évolué de -0.19% au cours de la dernière heure, -0.23% sur 24 heures et de -0.16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Velar (VELAR)

Capitalisation boursière $ 517.25K$ 517.25K $ 517.25K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Offre en circulation 330.69M 330.69M 330.69M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Velar est de $ 517.25K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VELAR est de 330.69M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.56M.