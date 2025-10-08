Informations sur le prix de Veil Token (VEIL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.04137301 $ 0.04137301 $ 0.04137301 Bas 24 h $ 0.053253 $ 0.053253 $ 0.053253 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.04137301$ 0.04137301 $ 0.04137301 Haut 24 h $ 0.053253$ 0.053253 $ 0.053253 Sommet historique $ 0.310953$ 0.310953 $ 0.310953 Prix le plus bas $ 0.02251824$ 0.02251824 $ 0.02251824 Variation du prix (1 h) +1.66% Changement de prix (1J) -19.40% Variation du prix (7 j) +5.91% Variation du prix (7 j) +5.91%

Le prix en temps réel de Veil Token (VEIL) est de $0.04282767. Au cours des dernières 24 heures, VEIL a évolué entre un minimum de $ 0.04137301 et un maximum de $ 0.053253, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VEIL est $ 0.310953, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02251824.

En termes de performance à court terme, VEIL a évolué de +1.66% au cours de la dernière heure, -19.40% sur 24 heures et de +5.91% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Veil Token (VEIL)

Capitalisation boursière $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Offre en circulation 66.72M 66.72M 66.72M Offre totale 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

La capitalisation boursière actuelle de Veil Token est de $ 2.86M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VEIL est de 66.72M, avec une offre totale de 79999999.93845622. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.43M.