Informations sur le prix de Vaultec (VLT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00814746$ 0.00814746 $ 0.00814746 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.52% Changement de prix (1J) -6.31% Variation du prix (7 j) +0.53% Variation du prix (7 j) +0.53%

Le prix en temps réel de Vaultec (VLT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, VLT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VLT est $ 0.00814746, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, VLT a évolué de +0.52% au cours de la dernière heure, -6.31% sur 24 heures et de +0.53% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Vaultec (VLT)

Capitalisation boursière $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Vaultec est de $ 8.18K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VLT est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.18K.