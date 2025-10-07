Informations sur le prix de USDS (USDS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.994694 $ 0.994694 $ 0.994694 Bas 24 h $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.994694$ 0.994694 $ 0.994694 Haut 24 h $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Sommet historique $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 Prix le plus bas $ 0.948265$ 0.948265 $ 0.948265 Variation du prix (1 h) -0.04% Changement de prix (1J) -0.05% Variation du prix (7 j) -0.02% Variation du prix (7 j) -0.02%

Le prix en temps réel de USDS (USDS) est de $0.999433. Au cours des dernières 24 heures, USDS a évolué entre un minimum de $ 0.994694 et un maximum de $ 1.002, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USDS est $ 1.057, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.948265.

En termes de performance à court terme, USDS a évolué de -0.04% au cours de la dernière heure, -0.05% sur 24 heures et de -0.02% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour USDS (USDS)

Capitalisation boursière $ 7.88B$ 7.88B $ 7.88B Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.89B$ 7.89B $ 7.89B Offre en circulation 7.88B 7.88B 7.88B Offre totale 7,888,061,598.821999 7,888,061,598.821999 7,888,061,598.821999

La capitalisation boursière actuelle de USDS est de $ 7.88B, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USDS est de 7.88B, avec une offre totale de 7888061598.821999. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.89B.