Informations sur le prix de USDai (USDAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.03 $ 1.03 $ 1.03 Bas 24 h $ 1.054 $ 1.054 $ 1.054 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.03$ 1.03 $ 1.03 Haut 24 h $ 1.054$ 1.054 $ 1.054 Sommet historique $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Prix le plus bas $ 0.769779$ 0.769779 $ 0.769779 Variation du prix (1 h) -0.05% Changement de prix (1J) -1.94% Variation du prix (7 j) +0.09% Variation du prix (7 j) +0.09%

Le prix en temps réel de USDai (USDAI) est de $1.031. Au cours des dernières 24 heures, USDAI a évolué entre un minimum de $ 1.03 et un maximum de $ 1.054, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USDAI est $ 1.19, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.769779.

En termes de performance à court terme, USDAI a évolué de -0.05% au cours de la dernière heure, -1.94% sur 24 heures et de +0.09% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour USDai (USDAI)

Capitalisation boursière $ 518.96M$ 518.96M $ 518.96M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 518.96M$ 518.96M $ 518.96M Offre en circulation 503.39M 503.39M 503.39M Offre totale 503,385,817.8865278 503,385,817.8865278 503,385,817.8865278

La capitalisation boursière actuelle de USDai est de $ 518.96M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USDAI est de 503.39M, avec une offre totale de 503385817.8865278. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 518.96M.