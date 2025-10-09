Informations sur le prix de Uranus DEX (URA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00338657 Haut 24 h $ 0.00500225 Sommet historique $ 0.00970236 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) -4.04% Changement de prix (1J) +0.36% Variation du prix (7 j) +59.63%

Le prix en temps réel de Uranus DEX (URA) est de $0.00457414. Au cours des dernières 24 heures, URA a évolué entre un minimum de $ 0.00338657 et un maximum de $ 0.00500225, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de URA est $ 0.00970236, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, URA a évolué de -4.04% au cours de la dernière heure, +0.36% sur 24 heures et de +59.63% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Uranus DEX (URA)

Capitalisation boursière $ 4.59M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.59M Offre en circulation 999.93M Offre totale 999,930,121.8751

La capitalisation boursière actuelle de Uranus DEX est de $ 4.59M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de URA est de 999.93M, avec une offre totale de 999930121.8751. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.59M.