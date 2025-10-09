Informations sur le prix de Unit Solana (USOL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 218.39 $ 218.39 $ 218.39 Bas 24 h $ 229.51 $ 229.51 $ 229.51 Haut 24 h Bas 24 h $ 218.39$ 218.39 $ 218.39 Haut 24 h $ 229.51$ 229.51 $ 229.51 Sommet historique $ 253.02$ 253.02 $ 253.02 Prix le plus bas $ 147.76$ 147.76 $ 147.76 Variation du prix (1 h) +0.35% Changement de prix (1J) +2.58% Variation du prix (7 j) +4.45% Variation du prix (7 j) +4.45%

Le prix en temps réel de Unit Solana (USOL) est de $229.27. Au cours des dernières 24 heures, USOL a évolué entre un minimum de $ 218.39 et un maximum de $ 229.51, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USOL est $ 253.02, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 147.76.

En termes de performance à court terme, USOL a évolué de +0.35% au cours de la dernière heure, +2.58% sur 24 heures et de +4.45% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Unit Solana (USOL)

Capitalisation boursière $ 31.94M$ 31.94M $ 31.94M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 114.58B$ 114.58B $ 114.58B Offre en circulation 139.36K 139.36K 139.36K Offre totale 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Unit Solana est de $ 31.94M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USOL est de 139.36K, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 114.58B.