Informations sur le prix de Unit Pump (UPUMP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00398956 $ 0.00398956 $ 0.00398956 Bas 24 h $ 0.00451785 $ 0.00451785 $ 0.00451785 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00398956$ 0.00398956 $ 0.00398956 Haut 24 h $ 0.00451785$ 0.00451785 $ 0.00451785 Sommet historique $ 0.00878431$ 0.00878431 $ 0.00878431 Prix le plus bas $ 0.00228745$ 0.00228745 $ 0.00228745 Variation du prix (1 h) -0.95% Changement de prix (1J) -6.11% Variation du prix (7 j) -36.55% Variation du prix (7 j) -36.55%

Le prix en temps réel de Unit Pump (UPUMP) est de $0.00398958. Au cours des dernières 24 heures, UPUMP a évolué entre un minimum de $ 0.00398956 et un maximum de $ 0.00451785, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UPUMP est $ 0.00878431, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00228745.

En termes de performance à court terme, UPUMP a évolué de -0.95% au cours de la dernière heure, -6.11% sur 24 heures et de -36.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Unit Pump (UPUMP)

Capitalisation boursière $ 128.03M$ 128.03M $ 128.03M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.01B$ 4.01B $ 4.01B Offre en circulation 31.90B 31.90B 31.90B Offre totale 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Unit Pump est de $ 128.03M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UPUMP est de 31.90B, avec une offre totale de 1000000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.01B.