Informations sur le prix de Unicorn Meat (W🍖) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01023533 $ 0.01023533 $ 0.01023533 Bas 24 h $ 0.01041413 $ 0.01041413 $ 0.01041413 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01023533$ 0.01023533 $ 0.01023533 Haut 24 h $ 0.01041413$ 0.01041413 $ 0.01041413 Sommet historique $ 0.01772418$ 0.01772418 $ 0.01772418 Prix le plus bas $ 0.00259296$ 0.00259296 $ 0.00259296 Variation du prix (1 h) 0.00% Changement de prix (1J) +0.16% Variation du prix (7 j) -2.52% Variation du prix (7 j) -2.52%

Le prix en temps réel de Unicorn Meat (W🍖) est de $0.0103481. Au cours des dernières 24 heures, W🍖 a évolué entre un minimum de $ 0.01023533 et un maximum de $ 0.01041413, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de W🍖 est $ 0.01772418, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00259296.

En termes de performance à court terme, W🍖 a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, +0.16% sur 24 heures et de -2.52% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Unicorn Meat (W🍖)

Capitalisation boursière $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Offre en circulation 99.99M 99.99M 99.99M Offre totale 99,990,775.43 99,990,775.43 99,990,775.43

La capitalisation boursière actuelle de Unicorn Meat est de $ 1.03M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de W🍖 est de 99.99M, avec une offre totale de 99990775.43. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.03M.