Informations sur le prix de Unibright (UBT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.068714 $ 0.068714 $ 0.068714 Bas 24 h $ 0.079478 $ 0.079478 $ 0.079478 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.068714$ 0.068714 $ 0.068714 Haut 24 h $ 0.079478$ 0.079478 $ 0.079478 Sommet historique $ 4.22$ 4.22 $ 4.22 Prix le plus bas $ 0.00764298$ 0.00764298 $ 0.00764298 Variation du prix (1 h) +6.36% Changement de prix (1J) +10.46% Variation du prix (7 j) +35.34% Variation du prix (7 j) +35.34%

Le prix en temps réel de Unibright (UBT) est de $0.079616. Au cours des dernières 24 heures, UBT a évolué entre un minimum de $ 0.068714 et un maximum de $ 0.079478, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UBT est $ 4.22, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00764298.

En termes de performance à court terme, UBT a évolué de +6.36% au cours de la dernière heure, +10.46% sur 24 heures et de +35.34% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Unibright (UBT)

Capitalisation boursière $ 11.90M$ 11.90M $ 11.90M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.90M$ 11.90M $ 11.90M Offre en circulation 150.00M 150.00M 150.00M Offre totale 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Unibright est de $ 11.90M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UBT est de 150.00M, avec une offre totale de 150000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.90M.