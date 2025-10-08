Informations sur le prix de Trench Digger (TRENCH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.057404 $ 0.057404 $ 0.057404 Bas 24 h $ 0.061244 $ 0.061244 $ 0.061244 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.057404$ 0.057404 $ 0.057404 Haut 24 h $ 0.061244$ 0.061244 $ 0.061244 Sommet historique $ 0.524208$ 0.524208 $ 0.524208 Prix le plus bas $ 0.0486718$ 0.0486718 $ 0.0486718 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -4.00% Variation du prix (7 j) -30.51% Variation du prix (7 j) -30.51%

Le prix en temps réel de Trench Digger (TRENCH) est de $0.057927. Au cours des dernières 24 heures, TRENCH a évolué entre un minimum de $ 0.057404 et un maximum de $ 0.061244, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TRENCH est $ 0.524208, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0486718.

En termes de performance à court terme, TRENCH a évolué de -- au cours de la dernière heure, -4.00% sur 24 heures et de -30.51% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Trench Digger (TRENCH)

Capitalisation boursière $ 57.93K$ 57.93K $ 57.93K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 57.93K$ 57.93K $ 57.93K Offre en circulation 1.00M 1.00M 1.00M Offre totale 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Trench Digger est de $ 57.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TRENCH est de 1.00M, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 57.93K.