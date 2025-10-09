Informations sur le prix de Titan Token (TNT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00147484 $ 0.00147484 $ 0.00147484 Bas 24 h $ 0.00149823 $ 0.00149823 $ 0.00149823 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00147484$ 0.00147484 $ 0.00147484 Haut 24 h $ 0.00149823$ 0.00149823 $ 0.00149823 Sommet historique $ 0.00371391$ 0.00371391 $ 0.00371391 Prix le plus bas $ 0.00139749$ 0.00139749 $ 0.00139749 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) +0.57% Variation du prix (7 j) +2.29% Variation du prix (7 j) +2.29%

Le prix en temps réel de Titan Token (TNT) est de $0.00148528. Au cours des dernières 24 heures, TNT a évolué entre un minimum de $ 0.00147484 et un maximum de $ 0.00149823, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TNT est $ 0.00371391, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00139749.

En termes de performance à court terme, TNT a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, +0.57% sur 24 heures et de +2.29% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Titan Token (TNT)

Capitalisation boursière $ 148.52K$ 148.52K $ 148.52K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 148.52K$ 148.52K $ 148.52K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Titan Token est de $ 148.52K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TNT est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 148.52K.