Informations sur le prix de TikTrix (TRIX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.080914 $ 0.080914 $ 0.080914 Bas 24 h $ 0.08917 $ 0.08917 $ 0.08917 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.080914$ 0.080914 $ 0.080914 Haut 24 h $ 0.08917$ 0.08917 $ 0.08917 Sommet historique $ 0.258948$ 0.258948 $ 0.258948 Prix le plus bas $ 0.05795$ 0.05795 $ 0.05795 Variation du prix (1 h) -0.06% Changement de prix (1J) -0.71% Variation du prix (7 j) +13.42% Variation du prix (7 j) +13.42%

Le prix en temps réel de TikTrix (TRIX) est de $0.082345. Au cours des dernières 24 heures, TRIX a évolué entre un minimum de $ 0.080914 et un maximum de $ 0.08917, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TRIX est $ 0.258948, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.05795.

En termes de performance à court terme, TRIX a évolué de -0.06% au cours de la dernière heure, -0.71% sur 24 heures et de +13.42% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TikTrix (TRIX)

Capitalisation boursière $ 7.17M$ 7.17M $ 7.17M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 164.88M$ 164.88M $ 164.88M Offre en circulation 86.99M 86.99M 86.99M Offre totale 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de TikTrix est de $ 7.17M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TRIX est de 86.99M, avec une offre totale de 2000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 164.88M.