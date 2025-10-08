Informations sur le prix de TheTrenches (TRENCHES) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00720189$ 0.00720189 $ 0.00720189 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.88% Changement de prix (1J) -7.80% Variation du prix (7 j) -13.66% Variation du prix (7 j) -13.66%

Le prix en temps réel de TheTrenches (TRENCHES) est de --. Au cours des dernières 24 heures, TRENCHES a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TRENCHES est $ 0.00720189, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, TRENCHES a évolué de -0.88% au cours de la dernière heure, -7.80% sur 24 heures et de -13.66% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TheTrenches (TRENCHES)

Capitalisation boursière $ 196.82K$ 196.82K $ 196.82K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 196.82K$ 196.82K $ 196.82K Offre en circulation 999.87M 999.87M 999.87M Offre totale 999,865,110.158799 999,865,110.158799 999,865,110.158799

La capitalisation boursière actuelle de TheTrenches est de $ 196.82K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TRENCHES est de 999.87M, avec une offre totale de 999865110.158799. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 196.82K.