Informations sur le prix de The Void (VOID) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00062219 $ 0.00062219 $ 0.00062219 Bas 24 h $ 0.00081931 $ 0.00081931 $ 0.00081931 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00062219$ 0.00062219 $ 0.00062219 Haut 24 h $ 0.00081931$ 0.00081931 $ 0.00081931 Sommet historique $ 0.173301$ 0.173301 $ 0.173301 Prix le plus bas $ 0.00009109$ 0.00009109 $ 0.00009109 Variation du prix (1 h) +0.16% Changement de prix (1J) -10.01% Variation du prix (7 j) -31.91% Variation du prix (7 j) -31.91%

Le prix en temps réel de The Void (VOID) est de $0.00065703. Au cours des dernières 24 heures, VOID a évolué entre un minimum de $ 0.00062219 et un maximum de $ 0.00081931, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VOID est $ 0.173301, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00009109.

En termes de performance à court terme, VOID a évolué de +0.16% au cours de la dernière heure, -10.01% sur 24 heures et de -31.91% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour The Void (VOID)

Capitalisation boursière $ 39.86K$ 39.86K $ 39.86K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 65.70K$ 65.70K $ 65.70K Offre en circulation 60.67M 60.67M 60.67M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de The Void est de $ 39.86K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VOID est de 60.67M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 65.70K.