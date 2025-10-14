Le prix en temps réel de The Void est aujourd'hui de 0.00065703 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de VOID à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix VOID facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de The Void est aujourd'hui de 0.00065703 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de VOID à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix VOID facilement sur MEXC maintenant.

Prix de The Void (VOID)

Prix en temps réel : 1 VOID à USD

$0.00065703
$0.00065703
-10.00%1D
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
Graphique du prix de The Void (VOID) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 07:02:02 (UTC+8)

Informations sur le prix de The Void (VOID) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00062219
$ 0.00062219
Bas 24 h
$ 0.00081931
$ 0.00081931
Haut 24 h

$ 0.00062219
$ 0.00062219

$ 0.00081931
$ 0.00081931

$ 0.173301
$ 0.173301

$ 0.00009109
$ 0.00009109

+0.16%

-10.01%

-31.91%

-31.91%

Le prix en temps réel de The Void (VOID) est de $0.00065703. Au cours des dernières 24 heures, VOID a évolué entre un minimum de $ 0.00062219 et un maximum de $ 0.00081931, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VOID est $ 0.173301, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00009109.

En termes de performance à court terme, VOID a évolué de +0.16% au cours de la dernière heure, -10.01% sur 24 heures et de -31.91% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour The Void (VOID)

$ 39.86K
$ 39.86K

--
--

$ 65.70K
$ 65.70K

60.67M
60.67M

100,000,000.0
100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de The Void est de $ 39.86K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VOID est de 60.67M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 65.70K.

Historique du prix de The Void (VOID) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de The Void en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de The Void en USD était de $ +0.0010487621.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de The Void en USD était de $ +0.0010079744.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de The Void en USD était de $ +0.00043994022333653308.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-10.01%
30 jours$ +0.0010487621+159.62%
60 jours$ +0.0010079744+153.41%
90 jours$ +0.00043994022333653308+202.65%

Qu'est-ce que The Void (VOID)

VOID has a unique deflationary mechanism without any tax to create a static burn system on a timer. Every 12-48 hours depending on total percentage burned, 1% of its main VOID/ETH liquidity pool is burned. However during this process it only burns the sellside liquidity (VOID) and keeps the buyside liquidity (ETH).

This buyside liquidity (ETH) is then converted into other blue-chip tokens in BASE and they are paired up with VOID in their own liquidity pools backing each other. This also increases VOID's baseline floor over time as it has extra buyside liquidity and is over collateralized with each burn.

Currently with more than 10 different liquidity pools automatically managed with a rebalancing strategy VOID is thriving to make all of BASE go through The Void, these side pools are constantly bringing volume to VOID through either arbitrage or partial fills.

With more than 15% of its total supply burned in its first month, each day less and less VOID is being backed up by the basket of pools and blue-chip tokens in its many liquidity pools and pairs.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de The Void (VOID)

Prévision de prix de The Void (USD)

Combien vaudra The Void (VOID) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs The Void (VOID) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour The Void.

Consultez la prévision de prix de The Void maintenant !

VOID en devises locales

Tokenomics de The Void (VOID)

Comprendre la tokenomics de The Void (VOID) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VOID !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur The Void (VOID)

Combien vaut The Void (VOID) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de VOID en USD est de 0.00065703 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de VOID à USD ?
Le prix actuel de VOID en USD est $ 0.00065703. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de The Void ?
La capitalisation boursière de VOID est de $ 39.86K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de VOID ?
L'offre en circulation de VOID est de 60.67M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de VOID ?
VOID a atteint un prix ATH de 0.173301 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de VOID ?
VOID a vu un prix ATL de 0.00009109 USD.
Quel est le volume de trading de VOID ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour VOID est de -- USD.
Est-ce que VOID va augmenter cette année ?
VOID pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de VOID pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 07:02:02 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur The Void (VOID)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-13 21:33:00Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars
10-13 17:20:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue
10-13 10:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.