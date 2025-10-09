Informations sur le prix de THE SUBSTANCE (DOSE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.0010989$ 0.0010989 $ 0.0010989 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.24% Changement de prix (1J) +3.08% Variation du prix (7 j) -2.57% Variation du prix (7 j) -2.57%

Le prix en temps réel de THE SUBSTANCE (DOSE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, DOSE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOSE est $ 0.0010989, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, DOSE a évolué de +0.24% au cours de la dernière heure, +3.08% sur 24 heures et de -2.57% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour THE SUBSTANCE (DOSE)

Capitalisation boursière $ 109.79K$ 109.79K $ 109.79K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 109.79K$ 109.79K $ 109.79K Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,999,686.255456 999,999,686.255456 999,999,686.255456

La capitalisation boursière actuelle de THE SUBSTANCE est de $ 109.79K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOSE est de 1000.00M, avec une offre totale de 999999686.255456. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 109.79K.