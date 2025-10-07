Informations sur le prix de Tenset (10SET) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.058222 $ 0.058222 $ 0.058222 Bas 24 h $ 0.06161 $ 0.06161 $ 0.06161 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.058222$ 0.058222 $ 0.058222 Haut 24 h $ 0.06161$ 0.06161 $ 0.06161 Sommet historique $ 6.48$ 6.48 $ 6.48 Prix le plus bas $ 0.04920739$ 0.04920739 $ 0.04920739 Variation du prix (1 h) +0.10% Changement de prix (1J) +4.26% Variation du prix (7 j) +2.43% Variation du prix (7 j) +2.43%

Le prix en temps réel de Tenset (10SET) est de $0.061147. Au cours des dernières 24 heures, 10SET a évolué entre un minimum de $ 0.058222 et un maximum de $ 0.06161, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de 10SET est $ 6.48, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.04920739.

En termes de performance à court terme, 10SET a évolué de +0.10% au cours de la dernière heure, +4.26% sur 24 heures et de +2.43% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Tenset (10SET)

Capitalisation boursière $ 10.23M$ 10.23M $ 10.23M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.23M$ 10.23M $ 10.23M Offre en circulation 167.31M 167.31M 167.31M Offre totale 167,306,771.1 167,306,771.1 167,306,771.1

La capitalisation boursière actuelle de Tenset est de $ 10.23M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 10SET est de 167.31M, avec une offre totale de 167306771.1. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.23M.